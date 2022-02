Top Volley, vigilia del match salvezza contro Vibo Valentia

Torna in campo domani la Top Volley Cisterna per il recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega. I pontini alle 19,30 affronteranno la Tonno Callìpo Calabria Vibo Valentia.

I ragazzi allenati da coach Fabio Soli sono reduci dalla brutta sconfitta in casa con Milanoe sono in cerca di riscatto, dall’altra parte della rete c’è Vibo, che con 18 punti in classifica è in piena zona retrocessione, i ragazzi di coach Valerio Baldovin nell’ultimo turno giocato contro Verona hanno vinto 3-0. Dunque ci si aspetta una partita combattuta sin dal primo scambio.

Queste le parole di Michele Baranowicz a poco più di 24 ore dal match:

“La partita di mercoledì sarà fondamentale per noi e per loro in chiave salvezza, quindi mi aspetto un match molto difficile anche dopo l’ottima prestazione di Vibo contro Verona. Noi al di la del fatto dei punti salvezza, veniamo da una brutta partita contro Milano, quindi dobbiamo riscattarci subito. Sarà un incontro nervoso, è opportuno tenere sempre alto il livello di attenzione e cercare di essere lucidi per cercare di fare una bella partita”.