Benaquista, recupero della prima di ritorno. In campo contro il Verona

Continua il tour de force delle partite ravvicinate per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che domani, mercoledì 16, sfiderà la Tezenis Verona in occasione del recupero della prima giornata di ritorno con palla a due alle ore 20:30 sul parquet dell’AGSM Forum.

I nerazzurri, reduci da un periodo di difficoltà, hanno una grande voglia di riscatto e puntano a ritrovare il successo per risollevare il morale, oltre che per smuovere il proprio punteggio in classifica, ancorato al momento a quota 12 punti.

La gara di andata, aveva visto l’esordio vincente della Benacquista che, al PalaBianchini, si era imposta con il risultato finale di 61-60.