Top Volley, vigilia dello scontro diretto con Padova

Seconda giornata girone di ritorno del campionato di SuperLega, la Top Volley Cisterna domani alle 20,30 affronta la Kioene Padova. Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce dalla sconfitta in casa con Perugia dopo il vantaggio iniziale di 1-0 gli umbri si sono imposti per 3-1. Dall’altra parte della rete c’è la Kioene Padova, con 15 punti è settima in classifica, i ragazzi di coach Jacopo Cuttini nell’ultimo turno giocato contro la Lube hanno perso 3-0. La Top Volley Cisterna, in classifica è a 13 punti ed occupa la nona posizione insieme a Verona.

Le parole di Mimmo Cavaccini alla vigilia della gara: “Innanzitutto speriamo di giocarla, ci troviamo di nuovo in un momento delicato della pandemia da Covid-19 ed ogni partita è sempre in bilico. Noi come squadra combattiamo dall’inizio dell’anno con infortuni e partenze improvvise, penso a Krick, Szwarc, Lanza e l’ultimo stop capitato a Maar. In una situazione di totale emergenza siamo riusciti a fare quasi miracoli, specialmente perché nessuno ci ha regalato nulla fino ad ora. Ogni punto sudato, lottando e meritandoci ogni traguardo. Credo che questa sia l’unica strada percorribile per noi. Affamati e disposti a soffrire ma soprattutto a lottare. Motivati con lo spirito giusto per affrontare la partita di Padova”.

PRECEDENTI: 33 (15 successi Top Volley Cisterna, 18 successi Kioene Padova)

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Matteo Vitelli – 1 battuta vincente a 100 (Kioene Padova); Francesco Zoppellari – 3 punti a 200 – 5 muri vincenti a 100 (Kioene Padova); Tommaso Rinaldi – 9 attacchi vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli – 4 ricezioni vincenti a 300 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Marco Vitelli – 3 muri vincenti a 200 (Kioene Padova); Aidan Zingel – 4 attacchi vincenti a 1300 (Top Volley Cisterna).