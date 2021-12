Covid, variante Omicron: accertati dei casi in provincia

Sono stati accertati sei casi in provincia, di cui 3 a Latina, ma ad oggi potrebbe essersi già diffusa ancora di più, rischiando di prevalere da un giorno all’altro.

Lo Spallanzani di Roma lo conferma, anche nella provincia di Latina la variante Omicron è in circolazione, questo potrebbe spiegare probabilmente il vertiginoso aumento di casi in questi giorni, raggiungendo quote record.

La Asl di Latina ha inviato i 6 casi allo Spallanzani, che analizzandoli ha rinvenuto la variante Omicron in ognuno di essi, 3 del capoluogo e 3 distribuiti tra Cori, Norma e Sabaudia.

Non è ancora chiaro, ed è oggetto di studio, se la variante porti a sviluppare forme meno gravi della malattia, ma quel che è certo è che la sua contagiosità, rispetto alle variante precedenti, è di gran lunga più elevata.

A dimostrarlo infatti sono proprio i numeri, che sul territorio pontino hanno portato a far aumentare improvvisamente i positivi, con picchi altissimi, ma che hanno fatto anche crescere in modo esponenziale la curva del Lazio e quella dell’intero Paese.