Topi nella scuola, domani nuovo sopralluogo tecnico in via Bachelet

E’ stato un incontro proficuo, che ha permesso all’assessore all’Istruzione Tesone e a all’assessore all’ambiente Addonizio, di incontrare la dirigente scolastica e i rappresentanti di classe delle classi dell’infanzia e della primaria della scuola di via Bachelet. E’ stata un’occasione per effettuare un nuovo sopralluogo all’interno del plesso dell’istituto Emma Castelnuovo e per concordare le fasi successive di quelli che saranno i prossimi interventi di derattizzazione, già a partire da domani pomeriggio.

“La ditta che si occupa di derattizzazione incaricata dal Comune – ha affermato l’assessore Franco Addonizio – ci ha confermato che nella giornata di domani, venerdì 6 dicembre, subito dopo l’orario scolastico, verrà effettuato un intervento per la verifica dei sistemi di protezione e degli esiti degli interventi straordinari di derattizzazione già adottati. Fino ad ora, infatti, è stato installato un sistema che permette la rilevazione di roditori sia all’interno che all’esterno del plesso. Laddove la verifica delle trappole incollanti ad attrattivo alimentare non ravvisasse cattura di roditori si procederà, come già comunicato alla scuola in una precedente comunicazione, al posizionamento di nuove esche rodenticide. Al termine della verifica, e prima dell’apertura di lunedì mattina, la scuola sarà igienizzata. Non è necessario, dunque, procedere con la chiusura del plesso per permettere lo svolgimento degli interventi”.

“E’ stato un incontro proficuo – ha aggiunto l’assessore Tesone – che ci ha permesso di visitare nuovamente la scuola e di parlare direttamente ai genitori degli studenti, per dire loro di attenersi solo alle comunicazioni ufficiali in modo da non generare inutili allarmismi. Aggiungo che, fino ad oggi, l’assessorato all’Istruzione è sempre stato in contatto con la dirigente scolastica Maria Cristina Martin e con i genitori, che abbiamo ricevuto più volte in Comune per condividere ogni soluzione decisa dalla scuola e dal nostro Ente. Ringrazio i rappresentanti di classe presenti questa mattina per l’approccio costruttivo con cui hanno partecipato alla riunione e mi sento di rassicurare tutti i genitori”.