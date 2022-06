Case lambite dal fuoco, vademecum per la prevenzione

È online il vademecum di Vigili del Fuoco e ANCI sulle misure di prevenzione degli incendi di vegetazione in prossimità delle abitazioni. Questo è il link per scaricarlo.

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-06/quaderno_incendi_di_interfaccia_def_0.pdf

Possedere un’abitazione implica che l’edificio potrebbe essere raggiunto da un incendio proveniente dall’esterno, così come il fuoco generato all’interno dell’area potrebbe

propagarsi verso l’esterno.

Molti nuclei abitati sono stati costruiti in zone molto sensibili alla propagazione di un incendio di vegetazione (ad es.: pendii, displuvi, parte superiore di colline esposte a venti

dominanti, fondovalle). Per questo motivo, la comunità tecnica e scientifica ha elaborato

linee guida sulle misure di mitigazione del rischio generato dagli incendi di interfaccia.

Per comprendere quali sono le misure da adottare il primo passo è considerare le piante

intorno alla tua abitazione non solo come ornamenti ma come dei combustibili, ciascuno dei quali con le proprie particolari caratteristiche di comportamento al fuoco,

dipendenti anche da: condizioni meteo, conformazione del terreno e distribuzione dei

combustibili vegetali.

Possiamo intervenire preventivamente solo sui combustibili, andando ad agire sulla loro

quantità, sul modo con il quale sono distribuiti nello spazio da difendere e sulla loro tipologia e combustibilità.

È importante prendere in considerazione anche la realizzazione di accessi adeguati per

i mezzi dei Vigili del Fuoco e per i soccorritori per le loro manovre, così come il comportamento al fuoco dei materiali costruttivi utilizzati. È utile disporre altresì di una pianificazione adeguata, anche con l’effettuazione di eventuali prove di evacuazione.