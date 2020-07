Torna Bassiano in Rosa, Coluzzi: “Accoglienza e l’importanza della memoria”

Bassiano in Rosa torna il 1° e il 2 agosto. La manifestazione, giunta alla VII edizione, è un punto di riferimento dell’assessorato alle Pari Opportunità che lavora da due mandati su un vero e proprio cambiamento culturale per arrivare ad una parità di genere.

“Una manifestazione che si basa sui principi dell’accoglienza, della pace, della solidarietà, ma soprattutto per sottolineare l’importanza del ruolo delle donne – dice la vice sindaca e assessora alle Pari Opportunità Giovanna Coluzzi – è importante sapere quale memoria si vuole conservare e se in questa memoria sono incluse le donne, e l’amministrazione comunale di Bassiano sta dando un segnale importante in tal senso, le donne ci sono e hanno avuto un ruolo importante nella costruzione del nostro Paese Italia”.

Il 1° agosto ci sarà una mostra di pittura a cura delle artiste Carmen Piccoli ed Eva Shunk (visitabile anche il giorno 2 agosto), “pillole” di prosa e poesia a cura di Amalia Avvisati, un “Recital duo saxofono e pianoforte” a cura di Marcos Palombo e Martina Dukovska ed un mercatino artigianale per il giorno 2 agosto.

La manifestazione si svolgerà presso l’Auditorium Comunale in rispetto delle normative vigenti per il contenimento dell’emergenza Covid.