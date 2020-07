Il lago di Fogliano, a Latina, è “fortemente inquinato”. A renderlo noto è Legambiente dopo i prelievi effettuati la scorsa settimana. Oggi, 29 luglio, nella quinta giornata di Goletta dei Laghi 2020 nel Lazio, i volontari del circolo “Arcobaleno Pontino” di Latina-Sezze, insieme a quelli di Legambiente Lazio, hanno raggiunto lo specchio d’acqua per raccontare il terzo anno consecutivo di risultati negativi.

Il risultato delle analisi ha messo in evidenza un carico microbiologico di origine fecale definito “preoccupante”, sia per quanto riguarda la presenza di Enterococchi intestinali che di Escherichia Coli. I volontari del cigno verde hanno quindi dato vita ad un blitz sulle rive esponendo lo striscione “Che vergogna”.

“Il lago di Fogliano è uno scrigno magnifico di biodiversità e un luogo magico per le attività di bird-watching, fa male sapere che arrivano nell’acqua del lago degli scarichi fognari di indiscutibile origine antropica e lo vogliamo mettere in evidenza con forza – hanno dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e Gustavo Giorgi, presidente del circolo Legambiente Arcobaleno Pontino di Latina e Sezze – Non vogliamo di certo dare un giudizio complessivo sulla qualità dell’acqua ma da tre anni preleviamo e analizziamo la risorsa idrica che si immette in punto preciso nel lago costiero e per il terzo anno consecutivo abbiamo rilevato la presenza di scarichi non depurati, per i quali chiediamo che vengano indagate le cause e fatti degli approfondimenti.

C’è bisogno qui di mettere in campo azioni congiunte e risolutorie con un contratto di lago per analizzare e risolvere le problematiche, creando una rete di stakeholders con cittadini, consorzio di bonifica, azienda del servizio idrico, amministratori locali, forze dell’ordine e Parco Nazionale del Circeo, per far partire un rilancio dell’area protetta finalizzato alla difesa della biodiversità e per la salvaguardia di questa splendida ricchezza territoriale”.