Torna in Piazza Portanova il Minturno Musica Estate

Venerdì 30 agosto a Minturno, alle ore 21.00 in Piazza Portanova torna la 18ma edizione del Minturno Musica Estate 2024 inserito nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città di Minturno.

L’evento è patrocinato dal Comune di Minturno, il Consiglio Regionale del Lazio, dalla XVII Comunità Montana Lazio, dalla Proloco di Minturno.

Radio Top Italia sarà la Radio Partner che seguirà in diretta l’intera serata con curiosità da dietro le quinte. Gold TV – Lazio TV seguirà l’evento con le telecamere del Festival Italia in musica in compagnia di Paola Delli Colli. A movimentare la serata con i suoi interventi da sotto il palco, Ilenia de Sena, giornalista sportiva di Telelombardia e conduttrice di Business TV 24.

La Direzione artistica di Minturno Musica Estate 2024 è curata, come sempre, dal Manager Pasquale Mammaro che negli anni ha portato a Minturno i grandi protagonisti della musica di tutti i tempi.

Manager lungimirante che negli ultimi Festival di Sanremo ha accompagnato al successo artisti come Il Volo, Diodato, Tananai, Orietta Berti, Rettore, I Cugini di Campagna, Maninni che ha un legame molto forte ed indissolubile con Minturno, dichiara: “Anche quest’anno ho scelto per Minturno Musica Estate 2024 grandi nomi del mondo della musica, della TV e dello spettacolo, con la possibilità come sempre, di sorprendere con qualche sorpresa dell’ultima ora. Sono molto legato a Minturno, perché mi ha visto muovere i primi passi da giovanissimo come promoter e speaker per la radio locale, quando le pubblicità si vendevano per trentamila lire. Oggi ho sicuramente fatto tanta strada, ma non posso dimenticare da dove sono partito. Questo appuntamento, legato ai festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona della città di Minturno, che fa parte della mia storia, mi è molto caro e sono felice di esserne parte”.

Pasquale Mammaro da vero padrone di casa, presenterà l’imperdibile serata con Luisa Corna, dove la musica dal vivo grazie all’Orchestra diretta magistralmente dal M° Michele Pecora, sarà la vera protagonista con Orietta Berti, Fiordaliso, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Danilo Amerio, Ronn Moss, la partecipazione di Marco Rettani, scrittore e autore e la comicità di Lino Barbieri.