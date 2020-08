Sabaudia Studios, gran finale con un omaggio ad Alberto Sordi

Questa sera a Sabaudia sarà proiettato il film “Permette? Alberto Sordi” con Edoardo Pesce, Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Paola Tiziana Cruciani, Massimo Wertmuller, Gennaro Cannavacciuolo e molti altri.

E’ il gran finale dell’edizione 2020 di Sabaudia Studios, presentato da Flora Canto, che sarà affidato al ricordo del grande Alberto Sordi nel centenario della sua nascita, lui che esordì nel film “Scipione l’Africano” di Carmine Gallone girato in parte proprio a Sabaudia (era il 1937).

Un’altra serata di grande spettacolo in piazza del Comune a Sabaudia in compagnia del Festival del Cinema Italiano, promosso dall’amministrazione comunale con la produzione esecutiva della You Marketing.

Ieri sera è stata la volta del film “DNA – Decisamente non adatti” di e con Lillo e Greg, con Anna Foglietta e Francesco Mura. Ospite della serata, presentata dall’instancabile Tosca D’Aquino, il camaleontico Claudio Gregori, in arte Greg.

Anche quest’anno è previsto il premio di Sabaudia Studios, che simboleggia il connubio tra mare, spettacolo e cultura di una città che vuole rivestire un ruolo guida ed offrire una vetrina alle bellezze italiane, sarà il riconoscimento che verrà consegnato ai protagonisti della rassegna come ringraziamento per la loro attività professionalità e per la loro presenza al Festival.

L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito fino ad esaurimento posti ma, al fine del rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19. Gli ingressi dovranno avvenire unicamente nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 20.30 previa consegna del modulo di autenticazione scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sabaudia o sui portali web www.sabaudiastudios.com e www.youeventlive.com. E’ obbligatorio indossare la mascherina durante l’accesso e in tutti gli spostamenti all’interno dell’arena.