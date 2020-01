Toti su Cetrone: “Nessun incarico in Cambiamo, non è neanche iscritta”

Gina Cetrone non ha mai avuto alcun incarico relativo al movimento “Cambiamo! Con Toti”. Parola del presidente e fondatore del movimento Giovanni Toti.

Dopo la notizia sull’arresto dell’ex consigliera regionale del Pdl è intervenuto il comitato promotore regionale precisando che Gina Cetrone non aveva avuto alcun incarico regionale o nazionale ma che la stessa aveva semplicemente fornito la propria disponibilità a collaborare sul territorio provinciale di Latina.

“La signora Cetrone – ha dichiarato nel pomeriggio Giovanni Toti – non riveste alcun incarico in Cambiamo!, dal momento che il Comitato promotore, unico organo statutario per quanto riguarda l’assegnazione di incarichi, non ha mai preso in considerazione di assegnarne uno all’ex consigliera regionale del Lazio, la cui iscrizione al nostro movimento politico non risulta nemmeno ancora formalizzata. Pertanto chiunque continua a parlare senza informarsi, o peggio non capisce, associa il nostro Movimento politico alle vicende giudiziarie in corso ne risponderà in sede legale, dove adiremo a tutela della nostra reputazione. Diffidiamo pertanto – conclude Toti – chiunque ad utilizzare in modo menzognero questa vicenda. E visto che nessun media ha avuto cura di verificare la notizia, prendendo come fonte ufficiale la pagina Facebook della signora Cetrone, pretendiamo le rettifiche immediate per il gigantesco danno di immagine subito dal nostro partito”.

L’accostamento di Gina Cetrone al movimento di Toti lo ha fornito lei stessa attraverso la divulgazione di comunicati stampa e comunicazioni sui social. Prendiamo atto delle dichiarazioni del presidente Toti, effettuate solo in data odierna.

