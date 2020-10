Tragedia a Bassiano, ritrovato morto Carlo Cifra: era scomparso da ieri

E’ stato trovato morto Carlo Cifra, l’uomo scomparso da ieri dalla sua abitazione di Bassiano. Era non lontano da casa, tra la boscaglia del paese dei Monti Lepini, e sul posto ora c’è il sostituto procuratore di turno, D’Angeli, che sta coordinando le indagini dei carabinieri.

L’ipotesi è quella di un suicidio e gli investigatori stanno svolgendo i rilievi utili a chiarire cosa sia effettivamente avvenuto.

Ieri sera Cifra non è tornato a casa e i familiari si sono allarmati. Hanno denunciato la scomparsa del 58enne e immediatamente si sono attivate le ricerche, anche in ambito provinciale e in tutta la regione. Cifra però non si era allontanato di molto e poco prima di pranzo è stato ritrovato, purtroppo ormai senza vita.