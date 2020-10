Violenza sessuale su 2 donne sulla pista ciclabile, 37enne a processo

Sarà processato con rito abbreviato il 37enne arrestato nel giugno del 2018 per due episodi di violenza sessuale sulla pista ciclabile di Latina. Il rito alternativo prevede la riduzione di un terzo di una eventuale condanna e un giudizio che si basa sulle prove raccolte durante le indagini preliminari.

L’avvocato dell’uomo, Francesco Vasaturo, ha chiesto un abbreviato condizionato all’esame delle due parti offese e dell’imputato. La richiesta è stata accolta dal giudice del tribunale di Latina Giorgia Castriota, che ha fissato l’inizio del processo al 30 ottobre prossimo, per l’esame delle due presunte vittime che questa mattina si sono costituite parti civili.

Al 37enne vengono contestati gli episodi avvenuti il 29 aprile e il 1 maggio 2018. Era stato individuato attraverso l’identificazione fotografica da parte delle due donne oggetto di abusi a cui sono stati sottoposti alcuni profili sospetti, corrispondenti alle loro descrizioni fornite agli investigatori.

L’uomo, prima di essere portato in carcere, è stato sottoposto al prelievo salivare per l’esame del Dna che sarà confrontato con quello delle tracce biologiche rinvenute sugli abiti della prima vittima. La donna, 44enne, stava camminando a piedi sul sentiero che dal quartiere Q4 porta a via del Lido. Aveva forato la gomma della sua bicicletta che trascinava a mano quando all’improvviso uno sconosciuto si era abbassato i pantaloni masturbandosi. Poi le si era avvicinato, approfittando dello stato di choc che l’aveva pietrificata, sporcandole gli abiti e fuggendo via. La seconda vittima, invece, era stata aggredita sulla pista di via del Lido. Era in bici, l’uomo l’avrebbe urtata e fatta cadere a terra e l’avrebbe palpeggiata.