Tragedia a Latina, ragazzo muore in spiaggia a Foceverde

Un ragazzo molto giovane è morto questa mattina in mare a Foceverde, a Latina. Il ragazzo, per cause ancora da accertare si è sentito male e immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto è arrivata una eliambulanza del 118, ma per il malcapitato, minorenne, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Inutili sono stati i tentativi degli operatori sanitari di rianimarlo.

Choc tra i bagnanti che hanno assistito prima al salvataggio in mare e poi all’arrivo dei soccorsi. Le indagini cercheranno ora di fare luce sulla morte del giovane.