La Virtus volley Latina accende i motori organizzando due giorni di allenamento di beach volley presso l’Hotel Mediterraneo di Latina per rincontrare tutti i gruppi del settore e presentare il nuovo assetto tecnico. Dopo il lungo periodo di fermo causa Covid-19, gli atleti hanno avuto finalmente la possibilità di allenarsi e giocare. La novità principale di quest’anno sarà la presenza del direttore tecnico, Carmine Pesce, che avrà il compito di dettare linee guida ben precise per tutti i gruppi del settore giovanile creando così una metodologia di lavoro unificata. Pesce vanta un’esperienza di trent’anni, ha militato in campionati Nazionali e Regionali di A2, B1, B2 e C, vincendo svariati titoli e ha insegnato la pallavolo a centinaia di ragazzi.

“Le mie impressioni sono molto positive. Conosco molto bene la Virtus volley Latina e so quanto tiene al settore giovanile anche perché penso che inizi tutto da lì – ha dichiarato il direttore sportivo Carmine Pesce – Sono molto contento di questo ruolo da direttore tecnico, penso che questa sia per me la soluzione ideale, educare gli allenatori mi piace molto. Lavoreremo senz’ altro sulla tecnica. La pallavolo è in continua evoluzione, si rischia talvolta infatti di restare indietro. Per far sì che ciò non accada partiremo proprio dal mini volley.”

Un’altra novità di quest’anno sarà che il coach Luca Schivo, in veste già di allenatore della serie C, prenderà in mano anche il gruppo dell’U17 e dell’U19 femminile. In tale modo si andrà così a creare un anello di congiunzione tra settore giovanile e la serie C. Lo staff tecnico sarà composto da: Luca Schivo (coach), Andrea Di Veroli (coach), Alessandro Micheloni (coach e preparatore atletico), Mara Mancini (coach), Federica Maddaloni (coach) e Valentina Santini (coach e mental coach). Tutto ciò sarà coordinato dall’anima della Virtus volley Latina: dal direttore generale Vanessa Timotini e dal direttore sportivo Daniele Righi.