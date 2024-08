Tragedia a Rio Martino, 70enne muore annegato

Era sceso dal Nord Italia per venire a trovare la figlia, fino al 15 agosto sarebbe dovuto restare qui per godersi nipotini e famiglia ma una tragedia lo ha portato via. Aveva 70 anni Giuseppe Beltrame morto in acqua in un tratto di spiaggia libera nei pressi di Rio Martino, a poca distanza da dove, quasi un anno fa, morì dopo aver salvato tre giovani bambine Franco Gatto.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio poco dopo le 17 quando alcuni bagnanti hanno notato il 70enne mentre era in balia delle onde. Immediatamente portato a riva da alcuni bagnanti, visto che il tratto di spiaggia è esente da servizio di salvataggio, l’anziano è stato soccorso da due infermieri liberi dal servizio che gli hanno subito praticato le prima manovre di rianimazione. Tentativi che però sono risultati vani, per Giuseppe non c’è stato nulla da fare.