Tragedia sventata a Sermoneta: albero cade su un camion, nessun ferito

Il maltempo continua a martoriare la provincia e a causare danni e pericoli per l’uomo. Nella serata di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell’intersezione con via Roio a Sermoneta dove, un albero, per via del forte vento, è caduto su un camion. Nell’incidente, è rimasta coinvolta anche una seconda vettura e non si registrano feriti.

La SS7 è quindi rimasta chiusa diverse ore per dare modo al personale dei Vigili del fuoco di operare e rispristinare le normali condizioni di viabilità.