Carambola mortale sulla Frosinone Mare, nel territorio di Terracina questa mattina poco prima delle 13. Un gruppo di motociclisti, per cause ancora al vaglio, è entrato in collisione all’altezza del bivio per il Frasso determinando una carambola dalle tragiche conseguenze.

Gli aggiornamenti sulla vicenda sono tragici, 3 motociclisti sono morti, altri sono rimasti feriti. Sul posto diverse ambulanze, carabinieri e polizia stradale. La strada è stata chiusa e le auto deviate o rimandate indietro.