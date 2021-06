Trano, Pontone: a fine estate i primi lavori per la messa in sicurezza

“I 600mila euro ottenuti dalla Regione Lazio per la messa in sicurezza del Pontone sono già stati inseriti nel bilancio comunale di Itri e a fine estate verranno utilizzati per la fondamentale pulizia del torrente”.

Ad affermarlo è Raffaele Trano, membro della commissione di bilancio alla camera, dopo aver avuto un confronto con il commissario prefettizio alla guida dell’ente locale, Francesco Del Pozzone.

Il Pontone, ha già causato una vittima e prodotto numerosi disagi con le esondazioni, di conseguenza è divenuto obiettivo primario affinché problemi simili non si ripetano.

“Il commissario mi ha anche assicurato -prosegue Trano- che il progetto definitivo per la messa in sicurezza, affidato dal Comune di Itri come ente capofila a una società di consulenza, verrà completato al massimo entro luglio e gli ho già chiesto di convocare il Comitato, per vedere insieme quel progetto, trovando in tal senso collaborazione”.

Per quanto riguarda i problemi legati ai pozzi privati e quelli conseguenti relativi all’approvvigionamento idrico e alla qualità di quell’acqua, il commissario Del Pozzone, ha reso noto che in seguito al via libera da parte del proprietario dell’ultimo pozzo mancante, la Asl effettuerà i prelievi e successivamente si terrà una riunione con la Regione Lazio per decidere come procedere su quell’infrastruttura creata da privati e relativa a un bene pubblico come l’acqua.