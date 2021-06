Panorama lascia Latina Fiori, allarme di sindacato e lavoratori

Panorama comincia a portare via le merci prima di aprire un confronto serio con la forza lavoro che per anni ha lavorato con professionalita’ su Latina, ancora ad oggi l’obiettivo di Panorama e’ quello di avere benefici con gli ammortizzatori sociali non rispondendo alle esigenze e domande dei lavoratori di Latina, i quali su dichiarazione di Panorama il prossimo 30 settembre lasceranno il sito di Latina presso il Centro commerciale Latina Fiori.

È la premessa contenuta nella nota della Uiltucs

“In queste ore le merci cominciano ad essere spostate ed evacuate in altri siti, ma non abbiamo ancora un confronto specifico sul futuro di questi lavoratori -dichiara Gianfranco Cartisano della Uiltucs Latina- Panorama non puo’ ancora desistere e prendere tempo sulle maestranze addette, ancora oggi annuncia tranquillita’ attraverso una probabile permanenza con il marchio all’interno del centro, falsita’ non esiste un documento, ad oggi c’e’ solo una disdetta prodotta da Panorama”.

“Per la Uiltucs Latina non e’ accettabile usare metodi finalizzati a trarre profitto sino agli ultimi giorni di chiusura, se esiste un accordo con la proprieta’ del centro commerciale sulla permanenza futura, il Gruppo Panorama dovrebbe esibirlo e dichiarare ufficialmente ai lavoratori e non dichiararlo a spot e slogan nelle corsie dell’ Ipermercato -prosegue Cartisano- per noi il metodo e’ vecchio e superato, tenere bassa la tensione per Panorama significa fare ancora vendite e trarre il profitto sino all’ultimo giorno”.

Continuare a fare vendite, svuotare l’Ipermercato asserendo falsa tranquillita’, non e’ il percorso giusto, Panorama deve rispondere ai lavoratori e lavoratrici che chiedono risposte, non continuare a mentire per fare profitto ed approfittare degli ammortizzatori sociali sino all’ultimo giorno su Latina, oggi in Panorama Latina la cassa integrazione nel comparto dei supermercati significa solo profitto, nel settore alimentare non c’e’ crisi, per cui ancora continuare a chiedere ammortizzatori sociali significa sfruttamento dei benefici e cattiva gestione dell’attivita’ nel centro commerciale. Il Gruppo Panorama invece dei metodi sul profitto dovrebbe rispondere nell’immediatezza ai tanti lavoratori che per anni hanno lavorato con capacita’ e professionalita’ per un marchio che oggi tenta di scappare, disdicendo un contratto e senza risposte ai lavoratori.