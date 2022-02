Tre incidenti stradali nella notte, perde la vita un giovane 22enne

Un altro incidente mortale nella notte lungo le strade della provincia di Latina. Questa volta nel comune di Pontinia quando la vittima, un ragazzo di 22 anni, a bordo della sua Nissan Juke, percorrendo Strada Sant’Isidoro, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L’auto è finita per schiantarsi prima contro un ponte di cemento per poi ribaltarsi finendo dentro un canale che costeggia la carreggiata. Inutili i soccorsi per il giovane conducente da parte dei soccorritori del 118, che all’arrivo hanno potuto solamente costatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti inoltre i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri che provvederanno a stabilire la cause dello schianto.

Si è verificato un incidente anche nella zona di Terracina presso l’incrocio di via Lungo Sisto, non nuovo per altri gravi incidenti stradali. Un’ auto e uno scooter di grossa cilindrata sono finiti per scontrarsi causando un violento impatto, ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo dello scooter che è stato trasportato dai sanitari in gravi condizioni presso il Fiorini di Terracina.

Sul posto, per i rilievi dell’impatto, sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Terracina che stabiliranno le dinamiche dell’impatto. Il comitato cittadino è da anni che chiede la costruzione di una rotatoria per evitare altri incidenti, in quell’incrocio, spiegano i membri del comitato, campeggiano striscioni che sottolineano la pericolosità dello svincolo con la Pontina.

Un’altro grave incidente si è verificato sempre nella notte, questa volta in località Borgo San Donato, quando un auto con a bordo 3 giovani di origine indiana è uscita fuori strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, supportati dall’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri che hanno provveduto a soccorrere i tre giovani.