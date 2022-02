Covid, Sabaudia e Pontinia tappe Vax-tour per comunità Sikh

L’Asl di Latina rende noto il proseguo della campagna vaccinale itinerante anti covid con la 5° tappa prevista a Pontinia per la comunità Sikh.

Il Vax-tour che ha già toccato parte dei comuni della ASL pontina, procederà speditamente nelle giornate del 22 e 24 febbraio 2022. Ci si potrà vaccinare, senza prenotazione, con 350 dosi Booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson, somministrate a partire dalle ore 9, in Piazza Roma, presso il Padiglione della Ex Torre idrica. Non sarà necessaria la tessera sanitaria, ma si richiede un documento di identificazione, quale anche il passaporto dello Stato di provenienza.

Oggi e domenica 20 febbraio 2022 invece, in corso la quarta tappa del Vax-tour dedicato alla comunità Sikh con il camper messo a disposizione dalla ASL di Latina che si fermerà a Bella Farnia, nel Comune di Sabaudia presso il piazzale Largo Russia, a partire dalle ore 9. Saranno a disposizione degli utenti 350 dosi Booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson con stesi criteri di accesso.