Non c’è pace per i pendolari anche in questo periodo in cui viaggiare è più difficile e pericoloso a causa del coronavirus. Questa mattina rallentamenti sono stati registrati sulla linea ferroviaria Roma – Napoli via Formia.

I treni transitano con ritardi fino a 80 minuti a causa di un inconveniente tecnico che si è verificato agli impianti fra Formia e Fondi dopo le 6. Un treno ha subito invece un ritardo molto più lungo, di 180 minuti. Alle 11 la situazione non era ancora tornata alla normalità.