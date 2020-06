Tribunale, sbloccate 470 cause di lavoro per l’invalidità

E’ stato raggiunto un accordo tra il commissario dell’Ordine degli avvocati di Latina, Giacomo Mignano, e il presidente del tribunale di piazza Bruno Buozzi, Caterina Chiaravalloti. Da domani potranno ripartire le pratiche nella sezione Lavoro per ottenere l’invalidità, oltre 470, che erano bloccate a causa del lockdown.

Sarà possibile saltare le udienze e permettere direttamente al ctu (consulente tecnico), di reperire i fascicoli ed elaborare la propria relazione sui requisiti del richiedente. Si tratta in particolare degli accertamenti tecnici preventivi per le invalidità che potranno ora riprendere.

Dopo 3 mesi di stop tantissimi sono gli arretrati che si sono sommati a quelli già difficili da smaltire del palazzo di giustizia. E ancora non è chiaro quando riprenderanno le udienze a pieno ritmo. Un problema per chi aspetta giustizia e anche per gli avvocati che (a parte qualche udienza con i detenuti), non possono lavorare.

Nei giorni scorsi Mignano aveva scritto al presidente del tribunale: “Non appare rinviabile – aveva spiegato – la riapertura degli uffici giudiziari, così come peraltro sta accadendo in altri circondari del distretto laziale, anche per accompagnare l’auspicata ripresa economica. In considerazione delle problematiche che la proposta iniziativa può comportare appare opportuno la istituzione, con cortese urgenza, di un Tavolo Tecnico con le rappresentanze del personale non togato, al fine di affrontare e risolvere tutte le problematiche, connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro, affinché l’auspicata riapertura avvenga nel rispetto della tutela di chi opera al loro interno”.