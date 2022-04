Tributo a Massimo Troisi, “I Timidi” in scena al Centro Musicale e Culturale di Latina con “La Smorfia”

E’ dedicato agli sketch più celebri del gruppo comico “La Smorfia”, lo spettacolo che l’associazione culturale “I Timidi” metterà in scena, per la prima volta a Latina, il prossimo 30 Aprile alle 21.

Gli attori della compagnia teatrale amatoriale porteranno sul palco scene di cabaret rese storiche dal trio formato originariamente da Massimo Troisi, Lello Arena ed Enzo Decaro, come quella di “Annunciazione Annunciazione” , “San Gennaro” “La fine del Mondo” e la “Sceneggiata”.

Ma non mancheranno freddure e momenti di intrattenimento con il pubblico, che avrà la possibilità di godersi lo spettacolo in una location davvero unica.

A fare da contorno allo spettacolo sarà infatti l’auditorium del Centro Musicale e Culturale di Latina, in via Don Minzoni 23, un luogo raccolto dove il pubblico può trovarsi, al massimo, in seconda fila.

“Siamo davvero felici di essere riusciti a portare, per la prima volta a Latina, I Timidi – concordano gli organizzatori Manuela Alberton e Andrea Lucidi – e a farlo con questo spettacolo che ha già riscontrato il favore del pubblico a San Felice Circeo. Sarà un modo per ricordare un grande artista come Massimo Troisi, per ridere ma anche per riflettere, in un vero e proprio gioiellino che il pubblico siamo certi apprezzerà”.

A portare in scena lo spettacolo, come accennato, sarà l’associazione culturale I Timidi, una compagnia teatrale amatoriale nata nel 2000 a San Felice Circeo sotto la guida del regista Marcello Fondato, conosciuto per aver diretto alcuni tra i più celebri attori della commedia all’Italiana: da Vittorio Gassman a Claudia Cardinale, da Enrico Montesano a Monica Vitti.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono prenotabili al 347 1163835.

Il costo per l’ingresso alla manifestazione è di 15 euro.