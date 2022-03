Tripodi: ”Casa della Salute sia realizzata con progetto Carturan”

In una nota il capogruppo regionale della Lega Angelo Tripodi chiede- sollecitato dai consiglieri Pier Luigi Di Cori e Federica Felicetti, dal coordinatore locale del partito Filippo Salvatori e dal segretario della sezione Lega Area Nord Andrea Nardi – in un’interrogazione che sarà discussa nel question time di lunedì prossimo.

”La giunta Zingaretti ha intenzione di realizzare il progetto della Casa della Salute, il cui percorso era già iniziato con l’Asl di Latina su iniziativa dell’amministrazione Carturan, nell’area di proprietà comunale di via delle Regioni al fine di garantire una struttura moderna e ampia con dei servizi sanitari adeguati?”.

”Il Comune ha elaborato un progetto per la realizzazione della Casa della Salute in un’area di proprietà comunale, però è stata invertita incredibilmente la rotta su una Casa della Comunità nei locali Ater del quartiere San Valentino, abbandonando un progetto innovativo per la comunità e il comprensorio”, fa notare Tripodi, aggiungendo: ”L’occasione ghiotta del Piano nazionale ripresa e resilienza, ideato dopo gli effetti negativi del Covid-19 anche sull’economia europea e italiana, necessiterebbe di un’amministrazione lungimirante che sia capace di migliorare lo stato dell’arte sanitario. Cisterna ha subito il declassamento del Punto di primo intervento, previsto dal decreto 70/2015 all’epoca del governo Renzi, con il Punto di assistenza territoriale aperto dalle 8 alle 20. Non c’è traccia neanche della riapertura h24 dei Pat alla presenza di un medico in possesso dell’idoneità di emergenza prevista dall’articolo 96 dell’Accordo collettivo nazionale, come richiesto nel precedente question time dal sottoscritto, al di là della procedura in corso da parte di Ares 118 per la formazione”, conclude Tripodi.