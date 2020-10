Troppi furti, il comitato di quartiere Borghi rurali di Aprilia scrive al prefetto di Latina. “Non è il far west, siamo anche noi cittadini di Aprilia – dicono i residenti esasperati – con doveri e soprattutto diritti”.

“Siamo portavoce dei cittadini del nostro quartiere – spiegano dal comitato – non solo per lo sciacallaggio selvaggio ecologico del territorio, ma anche sensibili ai legittimi timori dei cittadini in tema di sicurezza nel vedere la propria casa deturpata e svaligiata”. Uno dei colpi è avvenuto il 7 ottobre scorso, in un’abitazione in via dei Rutuli, dove una giovane madre e i propri figli piccoli hanno trovato in casa i rapinatori.

“Poi dopo pochi giorni a Campoverde, stesso modus operandi: donna sola minacciata, hanno preso soldi e gioielli e sono andati via indisturbati. Così come la sera del 14 agosto in via Apriliana si sono presentati in casa all’improvviso legando ad una sedia e imbavagliando e spaventando all’inverosimile la donna che si trovava sola in casa”.

Il comitato denuncia quindi una situazione “diventata insostenibile e pericolosa, dove molte strade di periferia sono prive di illuminazione e di pattuglie”. Al prefetto di Latina, Maurizio Falco, chiedono di prendere a cuore il territorio.