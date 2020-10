Truffe finanziarie, 13 arresti dei carabinieri. C’è anche un dipendente della Procura

I carabinieri del nucleo investigativo di Latina stanno eseguendo 13 arresti a Latina, Frosinone, Formia, Fondi e Nettuno.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Latina su richiesta della Procura della Repubblica di Latina nei confronti di 13 persone – 6 in carcere e 7 agli arresti domiciliari – ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli (art. 468 c.p.), sostituzione di persone, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, abuso d’ufficio, favoreggiamento e corruzione per l’esercizio della funzione.

“La misura cautelare – si legge in una nota – si basa sulle risultanze acquisite dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Latina che ha documentato l’operatività di un sodalizio criminale composto da sei persone – fra i quali un dipendente della Procura della Repubblica di Latina e cinque operatori finanziari – dedito alla abusiva attività finanziaria e mediazione creditizia, nonché alla insolvenza fraudolenta e alla frode a società finanziarie”.