Quest’oggi l’ultimo saluto a Lorella Molinari infermiera 55enne in servizio all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, che ha perso la vita a causa del Covid-19 dopo aver combattuto per diverse settimane contro il virus.

Le sue condizioni erano molto gravi per via dei danni subiti ai polmoni e a nulla è servito il trasferimento al Policlinico Umberto I di Roma.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per il decesso della donna, che lascia un marito, professionista specializzato in geriatria, e due figli.

Anche la Fnopi ha scritto un messaggio su Twitter per ricordare la collega: “Da Latina ci giunge conferma di un altro decesso per #Covid19. Si tratta di Lorella Molinari. Tanti i messaggi di cordoglio già pervenuti dai suoi colleghi e dall’Ordine provinciale, ai quali la nostra Federazione si associa”

Coloro, tra colleghi e semplici pazienti, la ricordano per la professionalità e l’allegria, prima come infermiera in ospedale e poi al Servizio prelievi del Distretto in Piazza Celli. Non aveva patologie pregresse e quindi la sua scomparsa appartiene a quell’ambito del sars cov2 che ancora rimane inesplorato.