Ultraleggero precipitato, tragedia sfiorata. Le foto dell’incidente

E’ di Velletri la coppia, marito e moglie, precipitata oggi su un campo di via Carano, tra Cisterna e Aprilia, a bordo di un ultraleggero. Una tragedia sfiorata, grazie alla manovra di atterraggio di emergenza eseguita dal pilota, l’uomo di 65 anni.

La coppia era decollata da un’aviosuperficie di Nettuno, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Il 65enne ha condotto il velivolo sull’ampio spazio libero. L’impatto è stato comunque violento. Entrambi sono rimasti feriti, in modo non grave.

Sul posto, intorno alle 14, sono intervenuti anche i vigili del fuco del comando provinciale di Latina e del distaccamento di Aprilia che hanno consentito il soccorso al personale del servizio 118.

Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

1 di 6

LE VOSTRE OPINIONI

commenti