Un chilo di hashish da spacciare, arrestati due 16enni a Formia

Sono stati trovati con uno zaino pieno di hashish, è ciò che è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza di Formia. A finire nei guai due minorenni che sono stati arrestati in flagranza di reato.

Addosso ai due giovani, entrambi 16enni, sono stati trovati 2 panetti di hashish di circa 100 grammi ciascuno, e ulteriori 7 panetti e 3 involucri di forma cilindrica, sempre contenenti hashish, nascosti all’interno di uno zaino.

In totale, è stato rinvenuto e quindi sequestrato, circa 1 kg di sostanza stupefacente, che sarebbe stato immesso sul mercato formiano da lì a poco, per un valore complessivo di mercato pari a quasi 10 mila euro.

I giovani sono stati tratti in arresto per il reato di spaccio ed accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza Minori di Roma, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.