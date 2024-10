Un nuovo play per la Benacquista, arriva Ambrosetti

Andrea Ambrosetti, ex cestista di Vicenza e Biella, è un nuovo giocatore del Latina Basket. A renderlo noto è la stessa società tramite il suo ufficio stampa che, attraverso un comunicato, ha presentato il suo nuovo playmaker:”La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Andrea Ambrosetti che è un nuovo giocatore della prima squadra militante in Serie B Nazionale per la stagione 2024/25. Ambrosetti, playmaker/guardia classe 1999 di 184 cm di altezza e 85 kg di peso, è reduce da due stagioni con la maglia della Pallacanestro Vicenza in Serie B Nazionale, categoria che il giocatore piemontese conosce molto bene”.