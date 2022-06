Un rene in acqua, altro macabro ritrovamento a Foce Verde

A distanza di poche ore dal macabro ritrovamento di un fegato al Lido di Latina, nella tarda mattinata di oggi è stato rinvenuto dai bagnanti anche un rene, i quali, scioccati, hanno lanciato subito l’allarme alla Capitaneria di Porto e alle forze dell’ordine.

Gli organi, rinvenuti vicino una scogliera in località Foce Verde, sembrerebbero appartenere al genero umano e non, come si pensava, a quello animale.

Per tanto, la Procura di Latina ha aperto un fascicolo e ha affidato gli organi rinvenuti ad un Medico Legale il quale, nelle prossima ore, farà luce sulla vicenda. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno verificando eventuali denunce di scomparsa sporte nel capoluogo.