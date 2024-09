Una martellata in testa e pugni, due arresti e una denuncia per la notte di follia a Terracina

Concorso in Rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. E’ per questo motivo che tre giovani di Terracina sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia locale. Due di loro, un 22enne ed un 25enne, sono stati arrestati in flagranza di reato quando, nella notte tra sabato e domenica, dopo aver colpito con un pugno al volto un 18enne si sono impossessati della sua catenina d’oro strappandogliela dal collo. Le chiamate al 112 hanno fatto partire immediatamente le ricerche da parte dei militari dell’Arma che, intorno alle 6.30 sono riusciti a rintracciare e bloccare i due rapinatori al km 148 della Pontina mentre erano all’esterno di un bar. I tre sono stati fermati mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in compagnia di un loro amico anch’egli 22enne, proprietario del mezzo.

Da ulteriori approfondimenti e poi risultato che uno dei due rapinatori, precisamente il 22enne, poco prima, per futili motivi, aveva anche aggredito un uomo che si trovava con la moglie, colpendolo alla fronte con un martello, celato sotto il sedile dell’autovettura. I militari, all’esito delle immediate perquisizioni personali, locali e domiciliari, rinvenivano il martello utilizzato per l’aggressione e la collanina in oro, occultata nell’appartamento del terzo giovane, 22enne, proprietario dell’autovettura.

Inoltre, veniva rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente tipo hashish, nella disponibilità di uno di essi. Per loro l’autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento. Per i tre sono state avviate le procedure per l’emissione del provvedimento di Daspo.