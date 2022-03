Unità Crisi Lazio, gli interventi messi in campo per l’emergenza Ucraina

Si è svolto l’incontro sostenuto dal Presidente della Regione Lazio e Commissario Delegato dell’unità di crisi del Lazio per l’emergenza Ucraina Nicola Zingaretti, e nel quale si è parlato degli interventi e le misure da mettere in campo dall’Unita’ di Crisi per l’accoglienza dei rifugiati ucraini.

All’evento, svolto presso la sede della Regione Lazio a Roma, hanno partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri, il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi e gli altri membri dell’unità di crisi.

“Abbiamo lavorato – spiega Zingaretti – per fornire un canale di comunicazione per accedere alle informazioni utili. Inoltre, è stato approntato un vademecum in lingua ucraina e in inglese che distribuiremo a chi arriverà e una pagina web per aggiornarsi -prosegue il governatore del Lazio -. Abbiamo istituito anche un telefono di emergenza con interpreti di lingua Ucraina e un numero verde per dare assistenza sanitaria, attivo h24 anche per ritiro codice Stp”.

Inoltre, tutti gli ucraini che sono presenti nel Lazio potranno utilizzare gratuitamente i mezzi di trasporto pubblici, si vedranno riconosciuto un permesso di soggiorno temporaneo, avranno assistenza sanitaria gratuita, possono fare richiesta per un alloggio temporaneo, dovranno sottoporsi a tampone e poi vaccinazione anti-covid.