In occasione dell’8 marzo aperta la sezione Andos di Sermoneta

Il Comune di Sermoneta ha voluto contribuire in maniera sostanziale alla celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della donna presentando due progetti: un percorso informativo con l’associazione Centro Donna Lilith APS per la popolazione di Sermoneta, e la firma di un protocollo di intesa con Andos Latina – Associazione Nazionale donne operate al seno, per l’istituzione di una sezione di Sermoneta di Andos, per avviare iniziative di tutela della salute, campagne di informazione, educazione ad un corretto stile di vita e screening per la prevenzione delle malattie, dunque favorire il benessere della popolazione.

Presenti il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli con l’amministrazione comunale rappresentata da Sonia Pecorilli, Nicola Minniti e Maria Marcelli, Francesca Innocenti presidente del centro Donna Lilith, Paola Bellardini presidente Andos con una rappresentanza di volontarie, il presidente Avis Carlo Quattrocchi con una delegazione di donatori, la prof. Daniela Russo per conto dell’istituto comprensivo di Sermoneta con un gruppo di studenti della scuola secondaria di Doganella, i presidenti dei centri anziani di Pontenuovo e Doganella, il vice sindaco di Bassiano Giovanna Coluzzi.

Il percorso informativo dal titolo “Sensibilizzare, prevenire e contrastare la violenza di genere” ha l’obiettivo di promuovere un percorso di informazione sulle tematiche dalla violenza di genere e sul superamento degli stereotipi culturali, attraverso nuove modalità di relazione tra pari ed educare al rispetto di sé e dell’altro, e per imparare a riconoscere le situazioni di potenziale pericolo per le donne. Destinatari inoltre di questo progetto saranno gli studenti dell’istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta.

La sezione Andos di Sermoneta, che avrà sede nei locali dell’Avis a Sermoneta Scalo, avvierà campagne di informazione e sensibilizzazione individuale, sociale e di studio connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori della mammella, promuovendo la prevenzione primaria e secondaria proprie dell’associazione.

Iniziative rivolte non soltanto alla popolazione femminile di Sermoneta, ma anche di Norma e Bassiano. Lo sportello sarà aperto già da domani, 10 marzo, dalle 9 alle 12.

“Nella stipula del protocollo d’intesa con Andos e nel presentare il percorso di informazione e formazione con il Centro Donna Lilith, abbiamo voluto dedicare il nostro pensiero a tutte quelle donne che in questo scenario di guerra così delicato stanno combattendo per la loro sopravvivenza e per la sopravvivenza dei loro cari”

-ha detto il delegato alla Sanità e Pubblica Istruzione Sonia Pecorilli, che ha curato il protocollo.