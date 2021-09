Vaccini a Latina, trasferito hub dal Teatro San Francesco all’ex Rossi Sud

L’Asl di Latina informa che da lunedì 13 settembre le vaccinazioni Anti Covid-19 prenotate presso il centro vaccinale Teatro San Francesco di Latina, via dei Cappuccini, saranno trasferite all’HUB vaccinale ex Rossi Sud in via Monti Lepini.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Vescovo, Mons. Mariano Crociata, e il Parroco di S. Francesco d’Assisi di Latina, Padre Giovanni Ferri, per aver messo a disposizione della Asl il Teatro parrocchiale per le attività di contrasto alla pandemia rivolte a tutta la cittadinanza.