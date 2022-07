Vaccini Covid, anticipata la prenotazione della quarta dose

È stata anticipata l’apertura delle agende per la prenotazione della quarta dose di vaccino anti Covid.

Lo riferisce in una nota la Asl di Latina in relazione alle precedenti indicazioni del 12.7.2022: “La Regione Lazio ha da poco informato che l’apertura delle Agende per la prenotazione sul sito web Salute Lazio per la 4° dose vaccino anti Covid 19, è stata anticipata alle ore 20 di oggi, 13 luglio 2022”.

La quarta dose è consigliata a tutte le persone di età uguale o superiore ai 60 anni e per i soggetti fragili di età pari o superiore ai 12 anni. Per queste categorie di cittadini sarà possibile prenotare il vaccino sul sito: https://www.salutelazio.it dalle ore 20 di oggi.