Ristoratori trovati morti in Germania, uno è di Roccagorga

Gianni Valle, uno dei due ristoratori trovati senza vita nella cantina di un ristorante di Stoccarda in Germania, era di Roccagorga. Aveva 53 anni e sul corpo evidente ferite di arma ta taglia, così come Rosario Lamattina, originario della provincia di Salerno. Entrambi sarebbero morto per la gravità delle ferite riportate. Nel tempo erano diventati punti di riferimento della ristorazione italiana a Stoccarda. Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla stampa locale, i due potrebbero essersi feriti a vicenda al culmine di una bruttissima lite, ma resta da stabilire con cosa. Potrebbero essersi uccisi con dei coltelli o pezzi di vetro. Le indagini in corso però, non escludono altri possibili scenari.