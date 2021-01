Vaccini Covid, la ASL pontina sospende nuove somministrazioni

Sono state sospese dalla ASL Pontina le nuove somministrazioni dei vaccini Covid a causa dei ritardi della Pfizer.

Lo stop arriva dalla Regione Lazio dopo che la casa farmaceutica ha annunciato la riduzione nella distribuzione degli stessi antidoti.

“La Regione Lazio ha lavorato bene, ha bloccato le altre vaccinazioni e sta salvaguardando quelle persone che devono sottoporsi alla seconda dose del vaccino contro il Covid – dichiara il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. L’Ordine di Roma, comunque, auspica e chiede che, appena ci sarà la disponibilità dei vaccini, si proceda immediatamente, da parte della Regione, alla somministrazione a tutti i medici liberi professionisti”.

Sarà garantita in ogni caso, la somministrazione a chi ha già avuto la prima dose, proprio per non inficiare sull’efficacia del vaccino e rientrare nei tempi di richiamo di 21 giorni.