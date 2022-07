Vaccini, salgono le quarte dosi: 1352 somministrazioni e 1104 casi in provincia

Sono 1104 i casi di Covid in provincia, che ci portano verso il fine settimana dal caldo africano. Un decesso di un paziente a Latina, 6 i nuovi ricoveri e 142 le guarigioni. Si assiste ad un massiccio ricorso alla quarta dose di vaccino, 1352 sulle 442 somministrazioni in totale nella sola giornata di ieri. Gradualmente viene raccolto l’invito della Regione Lazio, rivolto agli over 80 e ai soggetti fragili. Di seguito dati dei contagi comune per comune.

284 Latina

138 Terracina

104 Aprilia

77 Cisterna di Latina

62 Formia

54 Sezze

52 Sabaudia

47 Minturno

29 Pontinia

28 Gaeta

27 Fondi

26 Priverno

23 Sermoneta

20 Santi Cosma e Damiano

16 Cori

15 Itri

14 Monte San Biagio

12 Sonnino

11 Roccagorga

10 Castelforte, Norma

9 San Felice Circeo

8 Maenza

6 Bassiano, Spigno Saturnia

5 Lenola, Sperlonga

2 Campodimele, Prossedi

1 Roccasecca dei Volsci, Ventotene