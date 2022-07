Buffalos Latina, domani a Borgo Podgora l’esordio casalingo di campionato

Il Campionato Italiano di Flag Football per i Buffalos inizia in casa. E’ stata infatti diramata la nota della FIDAF (Federazione Italiana American Football) con cui è stato ufficializzato il calendario della Seconda Divisione del Campionato Nazionale di Flag Football Senior.

Nella giornata di domani i pontini scenderanno in campo nel primo turno (“bowl”) del campionato che si terrà proprio a Latina, presso il Campo Comunale di Borgo Podgora, con inizio alle 10.30. In questo gameday tutte le 4 squadre inserite nel girone denominato Sud si scontreranno tra loro: oltre alla nostra squadra, al girone partecipano Bandits Caserta, Briganti 82 Napoli e Achei Crotone, inoltre verranno ospitate anche le gare del girone Centro, con le squadre Romane Ducks Lazio, Legio XIII Roma, Hunters e Celano Knives.

Si tratta di un evento molto importante per la città e per i Buffalos: la squadra di Latina infatti, dopo 5 anni dalla nascita e dopo le difficoltà legate alla pandemia, si iscrive per la prima volta al questo campionato nazionale, che ci accompagnerà per tutta l’estate. I Buffalos arrivano a questo torneo con una nuova ed ampliata struttura organizzativa e, forti dell’esperienza della Coppa Italia, si misureranno con squadre molto forti a livello nazionale per consolidare una crescita individuale e collettiva significativa in vista della stagione 2022/23.

Il calendario prevedrà nei turni successivi, trasferte su Roma, Caserta e Grosseto.

Cosi le parole del DS D’Amico : “Siamo veramente felici di poter ospitare la giornata di apertura del torneo di II Divisione per il girone Sud e Centro, riceveremo nella nostra città squadre importanti del panorama Nazionale ed assieme a loro, siamo pronti ad accogliere anche le rispettive Tifoserie presso il complesso di Borgo Podgora. A livello tecnico purtroppo nell’ultima settimana abbiamo avuto qualche risentimento muscolare, ed abbiamo deciso di tenere a riposo precauzionale alcuni nostri giocatori come Alessandrini e Denaro, così da averli pronti per la trasferta del 31 Luglio”.

Attualmente l’organico (“roster”) dei Buffalos include 20 giocatori, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, tra cui 3 quote rosa. Lo staff tecnico rinnovato, capeggiato dall’ Head Coach Alessandro Della Senta, è già da diverse settimane al lavoro sui nuovi schemi e sulla preparazione al torneo, con l’obiettivo di ben figurare e ovviamente di acquisire tanta esperienza. Ricordiamo inoltre che i Bufali sono disponibili ad accogliere nuovi atleti, anche senza esperienza, nel proprio roster.

Appuntamento quindi a domani alle 10.30 al Campo Comunale di Borgo Podgora per il primo turno del Campionato: l’ingresso è completamente gratuito, quindi invitiamo tutta la cittadinanza a venire a fare il tifo per i Bufali e a godersi una bella giornata di sport con 12 partite , dalle ore 10.30 alle ore 17.30.

Calendario Match

Girone SUD

ORARIO SQUADRE 10:30 Bufali Latina – Bandits Caserta 11:40 Briganti 82 Napoli – Mida Achei Crotone 12:50 Bandits Caserta – Mida Achei Crotone 14:00 Bufali Latina – Briganti 82 Napoli 15:20 Bandits Caserta – Briganti 82 Napoli 16:30 Bufali Latina – Mida Achei Crotone

Girone CENTRO