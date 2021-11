Domenica 28 novembre saranno disponibili in totale 400 dosi di vaccino Moderna che sarà somministrato alla popolazione con più di 40 anni. Bisognerà presentarsi presso il centro Vaccinale della Ex Rossi Sud in Via Monti Lepini a Latina, e presso il Centro Commerciale Itaca a Formia. Per ogni hub sono disponibili 200 dosi.