Vandali in azione a Cisterna, danni a irrigatori e fontanelle del centro

Dopo l’ordinanza emessa dal Sindaco di Cisterna Valentino Mantini che invita al risparmio idrico con un’ordinanza che vieta lo spreco di acqua potabile, visto il problema della siccità che sta colpendo il nostro paese, c’è chi si è divertito a manomettere irrigatori dei giardini e fontanelle del centro cittadino provocando così delle gravi perdite d’acqua.

Sono ben 19 gli irrigatori che sono stati rotti in pochi giorni nei giardini di Piazza Saffi presso l’ex sede comunale, 7 nei giardini di Piazza XIX Marzo dove sono state danneggiate anche 2 fontanelle, 10 irrigatori divelti in Piazza dei Bersaglieri con una centralina da sostituire, 7 irrigatori nell’area verde in piazza Salvo D’Acquisto antistante la stazione ferroviaria, 7 irrigatori nei giardini presso via Treves, ed altri danneggiati nei giardini di via Ortolani presso il centro diurno per disabili Agorà.

“Sembra che qualcuno – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici e Decoro urbano Andrea Santilli – abbia preso di mira gli irrigatori della città comportando danni non solo alle casse del Comune e al decoro urbano, ma anche uno spreco di un bene prezioso come l’acqua, che proprio in questo momento non possiamo assolutamente permetterci. Con l’ausilio del sistema di videosorveglianza in dotazione al Comando della Polizia Locale cercheremo di individuare i presunti responsabili per porre fine a questi atti vandalici. Resta valido l’invito a tutta la cittadinanza ad una responsabile e civile tutela dei beni pubblici in quanto patrimonio di noi stessi”.