Cisterna, stadio Bartolani affidato per dieci anni al Latina Calcio

Il Latina Calcio gestirà lo Stadio Domenico Bartolani di Cisterna per i prossimi dieci anni. Il club nerazzurro si è aggiudicato la gara, per la quale avrà l’affidamento dell’impianto di Via Lombardia. Nelle more dell’avviso pubblico, è previsto il potenziamento della struttura e la sinergia con le attività sportive locali. Diretta conseguenza è la ripartenza del calcio a Cisterna, che si era interrotto con la chiusura dell’esperienza della Pro Cisterna, in pieno lock down. Operazione di ripartenza per la quale la società nerazzurra, visto il blasone e la militanza nei professionisti, farà da volano senza perdere l’obiettivo di un campionato di vertice.

La società pronta a raccogliere l’eredità del calcio cisternese sarà l’Asd Cisterna Calcio. Il Latina utilizzerà il campo sintetico per gli allenamenti della prima squadra soprattutto durante la stagione invernale per non appesantire i campi della Ex Fulgorcavi. Spazio anche alle giovanili e alla rappresentativa femminile.

Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa, in cui verranno definiti i dettagli dell’operazione.

Questo uno stralcio del comunicato del Comune di Cisterna: “Tra i criteri di aggiudicazione della gara, a cui hanno risposto due società sportive, c’erano: l’esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe; il radicamento sul territorio; la collaborazione con istituzioni e terzo settore; l’affidabilità economica; la qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori; le esperienze e la progettualità nell’ambito della pratica e della cultura sportiva; la compatibilità delle attività sportive con le eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell’impianto; la valutazione della convenienza economica dell’offerta; il piano di gestione, comprensivo del progetto tecnico, del piano di conduzione tecnica dell’impianto e del piano economico-finanziario di gestione, nonché eventuali proposte migliorative per il potenziamento del complesso sportivo e conseguente miglioramento dell’offerta sportiva attraverso specifici investimenti; le esperienze e la progettualità nell’ambito della pratica sportiva con il coinvolgimento anche delle realtà sportive di Cisterna di Latina.

L’offerta del Latina Calcio 1932 s.r.l. ha soddisfatto tutti questi requisiti; alla società, dunque, è stato affidato l’impianto in concessione di gestione per i prossimi 10 anni. La gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cisterna era molto farraginosa e confusa – ha detto l’assessore allo sport e alla scuola Emanuela Pagnanelli –. Con questa gara predisposta dai nostri uffici e la relativa aggiudicazione dello Stadio Bartolani, iniziamo a mettere un po’ d’ordine sulla gestione degli impianti sportivi comunali che sono al servizio della nostra comunità”.

Di seguito vediamo anche il comunicato ufficiale della società nerazzurra:

“La società Latina Calcio 1932 comunica che a seguito di procedura competitiva si è aggiudicata la concessione della gestione del campo sportivo Domenico Bartolani nel comune di Cisterna di Latina.

L’iniziativa del club nerazzurro si colloca all’interno del progetto di sviluppo dello sport a livello provinciale, attraverso cui, tenendo conto delle comunità locali, vuole essere vicina ai bisogni della collettività ed in particolare dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani. Ciò al fine di favorire la socialità e la pratica dello sport, facendo leva su risorse e competenze locali.

In tale quadro, lo specifico progetto del Latina Calcio nella vicina Cisterna, è quello di avviare, anche attraverso collaborazioni già in essere con associazioni locali, progetti che possano con il supporto dell’amministrazione comunale, soddisfare le esigenze della città e di tutti gli appassionati di calcio e delle ulteriori attività sportive che la società ha in animo di avviare.

“La realtà sportiva del Latina Calcio 1932 – ha spiegato il presidente Antonio Terracciano – rafforza la propria presenza sul territorio provinciale per far crescere le attività sportive tutte, assicurando il massimo impegno per il successo dello sport nei territori, fermo restando gli obiettivi e le ambizioni del Latina Calcio quale prima squadra del capoluogo e punto di riferimento dell’intera provincia. La passione per lo sport, condivisa con le realtà vicine a Latina come quella di Cisterna si inserisce in un programma più ampio di crescita del calcio ed in particolare dei giovani della nostra provincia.”