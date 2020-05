Il 29 maggio sarà un venerdì nero per i trasporti. Il sindacato ha indetto lo sciopero per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. Saranno coinvolte le corse Cotral che in quegli orari non saranno garantite.

Passeranno, invece, gli autobus previsti fino alle 8.30 e quelli successive alle 12.30. La protesta riguarda anche la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale al personale.