Ventotene, accusa un malore mentre fa sub: perde la vita il 19enne Lorenzo Guerrieri

Era uscito in barca con gli amici per fare snorkeling, come era suo solito fare, ma non è più risalito. Ha perso la vita forse a causa di un malore il giovane 19enne Lorenzo Guerrieri. E’ accaduto nelle acque dell’isola di Ventotene, il 19enne si era immerso ma non è più risalito, gli amici che erano con lui si sono immediatamente buttati in mare per recuperare il giovane riportandolo così a riva, ma ormai non c’era più niente da fare ed ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

Ora i militari della Guardia Costiera stanno cercando di ricostruire i fatti che hanno portato al terribile accaduto. Molto probabile il 19enne sia stato colpito da un malore improvviso, sarà comunque levato ogni dubbio dall’autopsia, disposta dalla Procura di Cassino, che verrà effettuata sul corpo del giovane. Inquirenti che, però, non escludono che Lorenzo, una volta tuffatosi, abbia potuto urtare qualcosa.