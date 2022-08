Latina, altro test vinto ad una settimana dal campionato

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di Serie C, il Latina compie un altro passo in avanti, battendo il Sora degli ex Corsetti e Pagliaroli per 2-0 nell’allenamento congiunto.

Al minuto 12 della prima frazione si sblocca in punteggio. Il Latina passa in vantaggio grazie alla zampata del bomber Carletti, abile a ribadire in rete da pochi passi una respinta della difesa ospite, dopo una buona percussione in area di rigore da parte di Bordin.

La squadra nerazzurra con il passare dei minuti continua a macinare giocate di buona qualità ed al 34′ a raddoppiare ci pensa il numero 10 Tessiore, che batte Simoncelli con un destro preciso all’angolino. Nessuna chance per il portiere ospite dopo la pregevole conclusione del centrocampista nerazzurro.

La squadra pontina sfiora anche il tris grazie al tiro al volo di Teraschi che si perde di poco a lato dopo il suggerimento di Antonio Esposito. Si conclude in questo modo la prima frazione di gioco.

La squadra nerazzurra ha provato più volte a trovare la via della terza rete, con alcune sortite di Rossi e Barberini, senza però avere fortuna nei tentativi effettuati. Si arriva così al fischio finale di questo allenamento congiunto, con il Latina che ottiene un altro successo durante il precampionato. Il 2-0 contro il Sora servirà al mister Daniele Di Donato e al suo staff tecnico per definire gli ultimi dettagli in vista dell’inizio del campionato contro il Foggia, domenica 4 settembre.

Latina Calcio 1932: Tonti (13’ st Cardinali), Esposito Ant. (1’ st Di Mino), Giorgini (1’ st Esposito And.), Amadio (1’ st Sannipoli), Carletti (13’ st Fabrizi), Tessiore (13’ st Barberini), Celli (37’ st Nori), Bordin (13’ st Di Livio), Cortinovis (37’ st Bersaglia), Teraschi (13’ st Carissoni), Margiotta (13’ st Rossi). A disp.: Vona. All.: Di Donato

Sora Calcio 1907: Simoncelli (1’ st Mascolo), Fumagalli (25’ st Ruscetta), Sganzerla, Camara, Costantini, Giorgi (31’ st Cialone), Pagliaroli (23’ st Arduini), Jammeh (30’ st Prati), Tozzi (23’ st Beugre), Corsetti (23’ st Di Stefano), Maggese (8’ st Paolucci). A disp.: Perruzza, Tomasco, Casali. All.: Ciardi

Marcatori: 12’ pt Carletti, 34’ pt Tessiore

Latina Calcio che nella prima giornata sarà impegnata subito in una difficile trasferta allo Zaccheria di Foggia domenica 4 settembre alle ore 20.30. Per questo lo staff di Daniele Di Donato sta preparando al dettaglio la settimana che verrà per arrivare al 100% della condizione all’esordio in campionato. Giocatori che dunque, torneranno in campo, nella giornata di martedì 30 agosto per una sessione di allenamento pomeridiana presso i campi della ex Fulgorcavi. Mercoledì 31 agosto, invece, i nerazzurri saranno impegnati in un allenamento mattutino.

Giovedì 1° settembre, il Latina Calcio 1932 scenderà in campo per l’ultima sgambata prestagionale, contro la Primavera sempre presso la ex Fulgorcavi. Per ultimare la preparazione in vista della sfida di domenica 4 settembre contro il Foggia Calcio 1920, lo staff tecnico ha poi fissato altri due allenamenti mattutini per le giornate di venerdì e sabato 2 settembre.