Verso le Olimpiadi, la Nazionale di Volley a Cisterna il 10 e 11 luglio

Prima della partenza per i Giochi Olimpici di Tokyo, gli azzurri affronteranno, in due incontri amichevoli, i sudamericani presso il Palasport di via delle Provincie, a Cisterna di Latina.

I due incontri si svolgeranno sabato 10 alle ore 20:30 e domenica 11 alle ore 18:00. Il primo incontro sarà trasmesso in diretta da Rai Sport.

Si tratta di un grandissimo evento, per la nostra provincia, visto che sarà un test cruciale per la formazione Azzurra in vista delle Olimpiadi.

Nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori dettagli dagli organismi competenti, verranno fornite indicazioni per quanto riguarda l’accesso del pubblico e la vendita dei biglietti per assistere ai match.