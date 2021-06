A segno una nuova tappa ciclistica del Giro dell’Agro Pontino. Podio per Todini e Fraiegari

Anche la sesta tappa del “Giro dell’Agro Pontino” di Opes è stata svolta con gran successo e partecipazione. Sono stati circa 80 i ciclisti che si sono contesi il 3° Trofeo Ciclistica Latina organizzato dall’omonima società.

Il circuito propone ogni domenica tappe che attraversano i luoghi più belli dei territori locali. La sesta tappa è stata realizzata a Doganella di Ninfa si è svolta domenica 20 giugno in una calda giornata di inizio estate e ha messo in sfida il plotone per 65,1 km, divisi in 7 giri da 9,3 km l’uno.

Sul gradino più alto del podio, Todini Andrea della Center Bike e Fraiegari Massimiliano della Fiormonti, rispettivamente in gara nella prima e nella seconda partenza.

Nel primo blocco, conquistano la seconda e la terza posizione Fabio Guratti della Veloteam Latina e Marco Chilastri della Bike Lab Team Astolfi.

La Veloteam Latina conquista invece la seconda e la terza piazza del podio nel secondo blocco di partenza, grazie alle performance di Igino Alviti e Simone Cassetta.

“Siamo molto soddisfatti della numerosa presenza dei nostri corridori – commenta Michele Romaggioli responsabile del ciclismo Opes – ora ci attende l’ultima gara prima della pausa estiva che vedrà il circuito ripartire nel mese di settembre. Vi aspettiamo a Lariano -prosegue – per concludere al meglio questa prima metà di stagione che ci ha regalato, nonostante tutto, dei numeri positivi ed incoraggianti dei quali poter andar fieri e sul quale poter continuare a lavorare al meglio“.

Il giro dell’Agro Pontino tornerà con l’ultima tappa prima della pausa estiva, il prossimo 27 giugno con la gara organizzata dal Team CMax denominata “3° Trofeo dello Sport”. L’evento, valevole come 7° tappa del campionato Opes, si svolgerà a Lariano.

Di seguito i piazzamenti di categoria di domenica 20 giugno 2021 per ordine di arrivo.

Categoria rossa – fino a 37 anni: primo di categoria Fabio Guratti della Veloteam Latina. Lo seguono Simone Consoli del Team Nardecchia Montini e Luca Quattrini della asd Fiormonti. Seguono Polidori Mattia, Bencivenga Alfredo, Cellini Angelo, Cartolano Domenico, Tiberi Alessandro, Montini Stefano, Giuliani Danilo, Noro Francesco, Massa Luigi, Trotta Alessandro, Corsetti Dario, Massimo Biagio, Impemba Angelo, Strano Paniccia Alessio, Farina Marco, D’amico Gianluca e Costantini Alessandro.

Categoria blu – dai 38 anni in poi: nelle prime tre posizioni Todini Andrea della Center Bike, Chilastri Marco del Bike Lab-Team Astolfi e Tribuzio Marco del Peloso Team. A seguire si piazzano Di Prospero Enzo, Picozza Giampiero, Segala Andrea, Madaluni Luca, Mattioli Danilo, Cavaricci Daniele, Valentino Vincenzo, Del Signore Fabrizio, Marchionne Roberto, Cardinale Ugo, Piersanti Claudio, Orlacchio Antonio e Romaggioli Michele.

Categoria verde – fino ai 49 anni: nelle prime tre posizioni Alviti Igino e Simone Cassetta della Ciclistica Latina e Battisti Gianluca della Terracina Cycling. A seguire Taddei Cristian, Sarrecchia Gialuca, Trambaioli Alberto, Corbi Marco, Cerroni Claudio, Bonesi Marco, Longobardi Domenico, Castellani Stefano, Celardi Alessandro, Farozza Fabio.

Categoria gialla – da 50 a 57 anni: nelle prime tre posizioni Fraiegari Massimiliano della Fiormonti, Sciotti Massimo della Bike Lab Team Astolfi e Zampa Roberto del Gatto e La Volpe.

Categoria nera – dai 58 anni in su: nelle prime tre posizioni Nardecchia Giuseppe del Veloteam Latina, Leggeri Giorgio del Team Nardecchia Montini e Ramoni Massimiliano del Veloteam Latina. A seguire Moriconi Pasquale, Castellani Giancarlo, Capuccilli Alberto, De Amicis Fabrizio, Campagna Luigi, Cocco Romolo, Serafini Alberto, De Marchis Marco, Bizzarri Federico.